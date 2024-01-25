Гердт: Немецкое правительство целенаправленно уничтожает экономику страны

Чего хотят немцы? Они хотят, чтобы ушло это правительство, которое целенаправленно продуманно уничтожает экономику и благосостояние своего народа. Я понимаю, можно 1 раз сделать неправильное решение. Можно ошибиться 2 раза. Но когда за 2 года принимаются только решения вопреки здравому смыслу и уничтожающие экономику и благосостояние, у всех приходит понимание, что это не наше правительство, это не то, что мы выбирали. Поэтому сейчас есть один выход - продолжать забастовки, демонстрации до того времени, пока правительство поймет, что их время закончилось, и им надо бежать в Америку, чтобы спасти себя.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва (Германия)