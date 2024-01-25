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Гердт: Немецкое правительство целенаправленно уничтожает экономику страны

В Германии народ вышел на акции протеста, потому что люди доведены до последней черты, и виной тому правительство страны, которое ведет самоубийственную политику для государства. Таким мнением поделился депутат бундестага 19-го созыва из Германии Вальдемар Гердт. По его словам, власти ФРГ бросили немецких фермеров, предпочтя помочь Украине.

Чего хотят немцы? Они хотят, чтобы ушло это правительство, которое целенаправленно продуманно уничтожает экономику и благосостояние своего народа. Я понимаю, можно 1 раз сделать неправильное решение. Можно ошибиться 2 раза. Но когда за 2 года принимаются только решения вопреки здравому смыслу и уничтожающие экономику и благосостояние, у всех приходит понимание, что это не наше правительство, это не то, что мы выбирали. Поэтому сейчас есть один выход - продолжать забастовки, демонстрации до того времени, пока правительство поймет, что их время закончилось, и им надо бежать в Америку, чтобы спасти себя.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва (Германия)

"Высокие энергоносители, страшные налоги, уничтожение у нас на глазах. И еще убирают все дотации и льготы. И такое понимание, как сельхозпроизводитель, - это не профессия, это призвание для всех немцев, которые имеют свои хозяйства. А их уничтожают", - добавил Вальдемар Гердт.

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