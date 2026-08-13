В Германии новый соцопрос обнаружил дальнейшее падение популярности кабинета, возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем. Рейтинг главы правительства опустился до совершенно неприличных 13 %. Им категорически недовольны 85 % граждан из 100 %. Местные СМИ называют происходящее подлинной катастрофой для немецкой демократической системы.

Из того же опроса следует: 28 % граждан готовы голосовать за правую партию "Альтернатива для Германии". При этом за ХДС/ХСС готов отдать свой голос 21 % избирателей, а если сделать поправку на число неопределившихся, то и вовсе 15 %.

Эксперты полагают совершенно аномальной ситуацию, когда страной правит крайне непопулярный политик. Он представляет еще и весьма непопулярную партию. Фактически, речь идет об узурпации демократических институтов посредством интриг и манипуляций. Разве подобное не следует считать катастрофой для госсистемы в целом, задаются вопросом немецкие СМИ.