Германия демонстрирует небывалые темпы деградации промышленного сектора
Автор:Редакция news.by
В режим выживания. Германия демонстрирует небывалые темпы деградации промышленного сектора.
Как информирует Федеральное объединение немецкой промышленности, ситуация в отрасли официально признана критической: каждый месяц количество рабочих мест сокращается примерно на 15 тысяч.
В ассоциации с грустью констатируют: экономика ФРГ полностью растеряла былую конкурентоспособность.
При этом среди главных причин кризиса - высокие цены на энергоносители, внутренние структурные проблемы, тарифная политика США и промышленное доминирование Китая.