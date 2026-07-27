В режим выживания. Германия демонстрирует небывалые темпы деградации промышленного сектора.

Как информирует Федеральное объединение немецкой промышленности, ситуация в отрасли официально признана критической: каждый месяц количество рабочих мест сокращается примерно на 15 тысяч.

В ассоциации с грустью констатируют: экономика ФРГ полностью растеряла былую конкурентоспособность.

При этом среди главных причин кризиса - высокие цены на энергоносители, внутренние структурные проблемы, тарифная политика США и промышленное доминирование Китая.