Германия - главный спонсор нового пакета помощи для Киева

Запад продолжает снабжать Украину оружием. Европейские страны - члены НАТО совместно с Канадой договорились о выделении нового пакета военной помощи. Его общая сумма составит 70 млрд евро, которые планируется распределить на ближайшие два года.

Как заявил глава Минобороны Германии, именно Берлин внесет самую большую финансовую долю в этот пакет поддержки. Все выделенные средства будут направлены на закупку вооружения и обеспечение военных нужд Украины.

Итоговое решение о финансировании намерены официально утвердить на предстоящем саммите альянса. Он пройдет 7-8 июля в Анкаре.