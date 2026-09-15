Германия готовит пакет мер против Китая
Автор:Редакция news.by
Германия готовит масштабный пакет мер против Китая, сообщает агентство Bloomberg. В планах Берлина - введение пошлин на гибридные электромобили, обязательное создание совместных предприятий, контроль инвестиций и экспорта.
После одобрения пакета мер кабмином Мерца документ предложат на рассмотрение Брюсселю. Отмечается, что это новый поворот в политике Берлина по отношению к Пекину.
На сегодняшний день торговый дефицит ЕС с Китаем превышает 1 млрд евро в день. Мерц уже заявлял, что Европа недооценила мощь КНР и переживает стратегический поворот.