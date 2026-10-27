Германия готовит спецназ к возможному прямому столкновению с Россией

Германия начала открытую подготовку сил специального назначения к возможному прямому военному столкновению с Россией. О кардинальной смене тактики немецкому изданию "Бильд" заявил командир бригады Андреас Кюне.

Если раньше спецназ бундесвера ориентировали на короткие трехдневные операции, то теперь солдат готовят к многомесячному выживанию в полевых условиях на неопределенный срок. На полигонах отрабатывается противодействие тяжелой технике, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Как уточняет "Бильд", в подразделении насчитывается почти полторы тысячи человек.