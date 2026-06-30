Германия и Нидерланды усиливают военное присутствие у границ Союзного государства

Германия и Нидерланды развернули новый военный командный центр в Прибалтике, усилив военное присутствие НАТО у границ Союзного государства.

Как сообщает агентство Bloomberg, 1-й германо-нидерландский корпус официально взял на себя управление всеми подразделениями альянса в Эстонии и Латвии, а также национальными силами двух стран. Он также будет отвечать за проведение учений и подготовку региона в случае конфликта.