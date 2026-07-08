Германия продолжает активно накачивать оружием Украину. Берлин и Киев официально заключили соглашение о совместном производстве дальнобойных беспилотников "БАРС". Эти гибридные ракеты-дроны оснащены мощными реактивными двигателями.

Новейшие смертоносные аппараты способны поражать стратегические объекты на расстоянии до 600 км. Немецкая сторона берет на себя полное финансирование первой партии.

Эксперты отмечают, что подписание столь опасного документа наглядно демонстрирует истинные намерения коллективного Запада.