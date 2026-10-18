Германия перед зимой полностью исчерпала возможности по поставкам систем ПВО Украине. Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет открыто признал: Берлин отдал все, что мог, Киеву пора искать других спонсоров.

На этом фоне МИД ФРГ цинично обещает продолжать финансовые вливания до некоего "приемлемого мира" даже ценой урезания собственных социальных программ. Ради чужого противостояния власти готовы жертвовать уровнем жизни граждан, хотя политический кризис в стране нарастает: рейтинг Фридриха Мерца рухнул до 13 %, но уходить в отставку он категорически отказывается.