Германия на постоянной основе разместит в Литве 5 тыс. военных

Германия планирует на постоянной основе разместить в Литве почти 5 тыс. военнослужащих, сообщает Bild. Речь идет о 45-й танковой бригаде "Щит свободы", которую дополнительно усилят несколькими подразделениями.

Впервые Бундесвер развертывает такое крупное боевое соединение за рубежом. К 2027 году бригада должна достичь полной боевой готовности и будет насчитывать 5 тыс. человек, в том числе 200 гражданских сотрудников.

На сегодня в Литве уже находятся около 1800 немецких солдат, они участвуют в учениях в районе Пабраде, примерно в 20 км от границы с Беларусью.