Берлин готовит "сюрприз" для украинцев. Die Welt пишет, что Германия намерена пересмотреть правила приема мигрантов из Украины.

Глава местного МВД заявил, что военнообязанные мужчины, прибывающие в страну, больше не должны автоматически получать временную защиту. Вместо этого им придется проходить процедуру подачи заявлений на получение убежища на общих основаниях.

В Берлине открыто признают, что страна больше не намерена укрывать от мобилизации тех, кто должен находиться в окопах на родине. Новая инициатива призвана не только снизить нагрузку на немецкую социальную систему, но и стать сигналом к действию для Киева, испытывающего дефицит живой силы на передовой.