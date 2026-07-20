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Германия намерена пересмотреть правила приема украинских беженцев

Берлин готовит "сюрприз" для украинцев. Die Welt пишет, что Германия намерена пересмотреть правила приема мигрантов из Украины.

Глава местного МВД заявил, что военнообязанные мужчины, прибывающие в страну, больше не должны автоматически получать временную защиту. Вместо этого им придется проходить процедуру подачи заявлений на получение убежища на общих основаниях.

В Берлине открыто признают, что страна больше не намерена укрывать от мобилизации тех, кто должен находиться в окопах на родине. Новая инициатива призвана не только снизить нагрузку на немецкую социальную систему, но и стать сигналом к действию для Киева, испытывающего дефицит живой силы на передовой.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

беженцыГермания
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