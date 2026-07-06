Германия намерена вернуть беглых украинцев на родину

Эпоха немецкого гостеприимства для украинских беженцев подходит к концу.



По данным Berliner Zeitung, Германия и Украина перешли к практическим шагам по возвращению на родину мужчин призывного возраста - совместная рабочая группа прорабатывает конкретные юридические механизмы репатриации граждан, пригодных к службе. Инициатива вынесена и на общеевропейский уровень.

Еврокомиссия обсуждает новые директивы, согласно которым из системы автоматического продления статуса временной защиты планируется полностью исключить мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, уклоняющихся от воинской службы.