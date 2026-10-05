Германия обновила антирекорд по числу пожилых, живущих за чертой бедности

Германия поставила антирекорд по числу пожилых людей, оказавшихся за чертой бедности и зависящих от помощи государства.

Как пишет Bild, специальные доплаты из-за нехватки пенсий вынуждены получать уже более 770 тыс. человек. А если сравнить с концом 2020 года, армия нищих пенсионеров увеличилась более чем на 200 тыс., а значит, существенно выросли и расходы немецкой казны.

В правительстве ФРГ разгорается политическая дискуссия: министр экономики - против досрочного выхода немцев на пенсию в 63 года, т.к сокращение периода трудовой деятельности невозможно для стареющего общества.