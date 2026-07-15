Германия отказалась участвовать в учениях "коалиции желающих" в Польше

Германия отказалась от участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые хотят провести осенью в Польше.

Ранее об учениях заявлял Туск, среди основных участников - военные Великобритании и Франции. В Берлине объяснили отказ тем, что мероприятия будут носить штабной характер в ограниченном масштабе.

А вот немецкий Der Spiegel уже отметил неэффективность "коалиции желающих" - несмотря на усилия, она не способна добиться прекращения огня в Украине.