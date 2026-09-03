Германия начинает переброску бронетанковой бригады в Литву. В ее состав входят 3 маневренных батальона и части обеспечения. Обещают, что к 2027 году здесь появятся около 5 тыс. немецких солдат. Они займут базы в Рукле и Пабраде.

Вместе с ними прибудет около 2 тыс. единиц техники. Вот только готовность немецких военных проливать кровь за Литву вызывает сомнения. Ранее сообщалось, что Берлину для формирования этой бригады не хватает около 2 тыс. добровольцев. Подразделение пока укомплектовано лишь на 60 %.

Военных отправляют в республику фактически принудительно.