В Бундесвере закончилась "свобода воли". Германия чуть ли не силой загоняет своих солдат в Литву.

60 % вакансий - это все, что смогла закрыть Германия добровольцами. Остальных - силой. 14 сентября министр обороны Германии Борис Писториус подписал приказ о принудительной отправке военнослужащих в 45-ю бронетанковую бригаду в Литву.

Катастрофически не хватает IT-специалистов, логистов, поваров и рядового состава. Германия планирует разместить в Литве 4800 военнослужащих и около 200 гражданских специалистов.

Это будет первая немецкая боевая бригада, постоянно дислоцированная за пределами Германии с момента создания Бундесвера в 1955 году. К 2027 году вдоль юго-восточной границы Литвы с Беларусью разместят 105 танков Leopard.

Ситуацию усугубляет общее состояние потенциальных новобранцев. По данным Минобороны ФРГ, 31 % из числа тех немногих, кто изъявил желание служить, признаются непригодными по медицинским показателям.