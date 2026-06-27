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Германия планирует восстановить обязательный призыв в армию к 2027 году
Германия планирует вернуть обязательную службу в армии к 2027 году - из-за провала текущего добровольного набора и острой нехватки солдат.
Действующий закон об анкетировании 18-летних граждан вступил в силу в январе, и его результаты оказались крайне слабыми. Бундесвер разослал почти 300 тыс. цифровых анкет, их заполнили 96 % юношей.
Потенциальный интерес проявил каждый пятый, но медицинский отбор прошли лишь 1,5 тыс. человек, а контракты на службу подписали всего 530 новобранцев.
На то чтобы исправить ситуацию и заманить молодежь в окопы деньгами и льготами, власти установили жесткий дедлайн - середина 2027 года. Если добровольный патриотизм так и не заработает, Берлин официально вернет принудительный призыв. Ведь, по планам канцлера Мерца, армию надо раздуть до 260 тыс. человек.