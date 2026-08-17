Берлин сказал, Берлин не сделал. Как пишет Bild, правительство канцлера Фридриха Мерца обещало высылать больше нелегалов, но получилось ровно наоборот.

Германия полностью провалила план по увеличению числа депортаций. Показатель в годовом выражении рухнул сразу на 18 %. За первое полугодие власти смогли принудительно выслать чуть более 9,5 тыс. иностранцев. Годом ранее эта цифра превышала 11 тыс.

Отмечается, что депортации буксуют из-за бюрократии, судов и нежелания других стран принимать своих граждан обратно. А потому столь разрекламированной кампании по возвращению мигрантов, судя по всему, суждено остаться лишь красивым предвыборным лозунгом.