Германия полностью провалила план по увеличению числа депортаций
Автор:Редакция news.by
Берлин сказал, Берлин не сделал. Как пишет Bild, правительство канцлера Фридриха Мерца обещало высылать больше нелегалов, но получилось ровно наоборот.
Германия полностью провалила план по увеличению числа депортаций. Показатель в годовом выражении рухнул сразу на 18 %. За первое полугодие власти смогли принудительно выслать чуть более 9,5 тыс. иностранцев. Годом ранее эта цифра превышала 11 тыс.
Отмечается, что депортации буксуют из-за бюрократии, судов и нежелания других стран принимать своих граждан обратно. А потому столь разрекламированной кампании по возвращению мигрантов, судя по всему, суждено остаться лишь красивым предвыборным лозунгом.