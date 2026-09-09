Германия потратит 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для военных нужд

Германия направит около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен, чтобы ускорить прием военной техники и войск на случай конфликта на восточном фланге НАТО.

Инвестиционный план на 200 млн евро одобрен властями Бремена для привлечения федеральных средств на развитие инфраструктуры и транспортных связей. Готовность планируется обеспечить к 2027 году, а полное завершение работ - к 2031 году.

Порт Бремерхафен занимает 4-е место среди крупнейших в Европе после Гамбурга, Роттердама и Антверпена.