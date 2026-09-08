В Германии недовольство правительством продолжает расти. По данным свежего соцопроса, лишь 10 % граждан довольны бундескабинетом. При этом 88 % немцев считают деятельность правительства чередой провалов.

Закономерным является и другой рекорд: партия "Альтернатива для Германии" демонстрирует рост популярности - ее поддерживают уже 29 % граждан Германии.

Пропаганда властей и СМИ, направленная против "АдГ", явно имела результат, обратный ожидаемому, что неудивительно, ведь рецессия в стране продолжается с начала 2020-х и проявляется во все более зримых формах.

Так, количество банкротств в Германии выросло до рекордного за последние 20 лет уровня. Как сообщил 8 сентября министр экономики, с начала года разорились 30 фирм с оборотом более 50 млн евро (а это на 10 % больше, чем за тот же период 2025 года).