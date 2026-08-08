Краткий пересказ от ИИ

Зимний отопительный сезон в Европе оказался под угрозой срыва из-за эгоизма Берлина.

Как пишет Politico, Германия наотрез отказалась централизованно закупать сырье для своих подземных резервуаров. Обычно европейцы заполняют газохранилища летом по низким ценам, но из-за кризиса на Ближнем Востоке стоимость топлива взлетела до зимних пиков.

Логика Берлина проста: чиновники не хотят переплачивать и ждут удешевления, поэтому закачка в стратегические закрома идет критически малыми темпами. При этом немецкие власти цинично рассчитывают, что в случае зимнего дефицита сама Германия точно успеет перехватить новые партии сжиженного газа через свои терминалы.

На риски блэкаута и замерзания соседей по Евросоюзу в Берлине просто закрыли глаза, поставив собственный комфорт выше пресловутой европейской солидарности.

В Саксонии требуют отставки канцлера Мерца

В саксонском городе Плауэн вспыхнули массовые демонстрации с требованием немедленной отставки правительства Мерца и проведения досрочных выборов.

Граждане открыто обвиняют Берлин в полном провале внутренней политики, который привел к экономическому упадку восточных регионов.

Протестующие требуют радикального снижения тарифов на газ и электричество, реформы государственных СМИ, а также немедленной высылки всех нелегальных мигрантов, совершивших преступления. По словам участников, терпение немцев на пределе из-за нежелания властей слышать собственный народ. По данным социологического института Forsa, уровень недовольства работой Мерца среди немцев достиг уже 85 %. На этом фоне возглавляемый им блок ХДС/ХСС теряет популярность - его рейтинг упал до 21 %.