Германия теряет запасы пресной воды

Экологический кризис в Германии: страна стремительно теряет запасы пресной воды.

По данным спутникового мониторинга, общий дефицит всей влаги в ФРГ достиг критических 25 млрд т. Это сопоставимо с половиной объема Боденского озера - крупнейшего в Германии и 2-го по объему воды в Центральной Европе.

Масштабная засуха охватила не только реки и водоемы, а также почву и глубокие подземные источники. Ситуацию усугубляет аномальная жара. Влага испаряется быстрее, а ресурсы просто не успевают восстанавливаться за счет осадков. Наиболее тяжелое положение - в южных и восточных регионах Германии.