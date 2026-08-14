Германия закрывает двери для украинских уклонистов

Краткий пересказ от ИИ

Власти Германии закрывают двери для украинских уклонистов. Мужчины от 23 до 60 лет больше не смогут получить статус временной защиты в ФРГ, если их военный долг в Украине не выполнен.

Ограничение распространяется на всех призывников, въехавших в страну с 31 июля. Согласно новому распоряжению Совета Евросоюза, для получения документов теперь необходимо представить железные доказательства законного выезда.



Беженцам мобилизационного возраста придется представить доказательства того, что они законно покинули родину.