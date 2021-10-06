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Германия фиксирует увеличение числа несанкционированных пересечений своих границ
За западными границами Польша и не сильно-то и следит. Обвиняя Беларусь в искусственном создании миграционного кризиса на границах, официальная Варшава, видимо, судит по себе. Управление федеральной полиции Берлина фиксирует увеличение числа несанкционированных пересечений своих границ. Всего за несколько дней октября задержано более 250 мигрантов. Все они прибыли из Литвы или Польши. Пользователи Интернета по этому поводу иронизируют: уже и Германии пора призадуматься о постройке колючей стены на своей границе.
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