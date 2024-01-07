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Германия готовится к забастовке фермеров - немцам рекомендуют заранее заправить машины и сделать покупки

Германия готовится к общенациональной забастовке фермеров. К стачке присоединятся и работники транспортной сферы. Местные СМИ предупреждают, что будет затруднено передвижение по основным магистралям, с перебоями будут ходить поезда, ожидаются проблемы и на границах.

Жителям рекомендуют заранее заправить машины и сделать покупки, так как супермаркеты быстро опустеют, а на заправках топлива хватит только на три дня.

Недовольство бастующих вызвано планами правительства отменить субсидии на дизельное топливо и льготное налогообложение для транспортных средств. Профсоюзы транспортников требуют повышения заработной платы.

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