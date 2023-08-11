Германия готовится направить крылатые ракеты Тaurus Киеву

Берлин может объявить о поставках Киеву крылатых ракет Тaurus из запасов Бундесвера. Об этом сообщает компания T-Online со ссылкой на источники в правящей партии.

Известно, что командование военно-воздушных сил Германии дало зеленый свет на поставки этих ракет. Однако предполагаются технические модификации. Как сообщил журнал Spiegel, канцлер Олаф Шольц хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов дальнобойным оружием по российской территории. Поэтому Минобороны ФРГ направило запрос производителю Тaurus включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты. Это, по оценкам экспертов, займет несколько недель.