Германия может перейти на 4-дневную рабочую неделю

Перейти на 4-дневную рабочую неделю. Такой способ преодоления экономического кризиса предложил Министр труда Германии Хубертус Хайль. Он отметил, что падение доходов в результате, конечно, неизбежно. Однако это позволит избежать массовых увольнений и станет солидарным ответом немцев на кризис. 4-дневка позволит удержать безработицу в рамках и поддержит наиболее уязвимых граждан, кому грозили увольнение и нищета.