Канцлер Шольц объявил, что Германия намерена увеличить свое военное присутствие в Литве. В частности, здешний многонациональный батальон в несколько сотен штыков предполагается преобразовать в бригаду: число бойцов в ней достигнет 5 тысяч человек.



Это намерение лежит в русле общей активизации НАТО в Восточной Европе. В настоящий момент к вступлению в альянс готовятся Швеция и Финляндия. Резко возросло количество военных учений в регионе. В частности, вплоть до 17 июня на берегах Балтики проходят крупнейшие за несколько десятилетий маневры НАТО с численностью участников до 4 тысяч человек. Свои контингенты для участия в учениях направили также Стокгольм и Хельсинки.