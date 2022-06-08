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Германия намерена увеличить свое военное присутствие в Литве
Канцлер Шольц объявил, что Германия намерена увеличить свое военное присутствие в Литве. В частности, здешний многонациональный батальон в несколько сотен штыков предполагается преобразовать в бригаду: число бойцов в ней достигнет 5 тысяч человек.
Это намерение лежит в русле общей активизации НАТО в Восточной Европе. В настоящий момент к вступлению в альянс готовятся Швеция и Финляндия. Резко возросло количество военных учений в регионе. В частности, вплоть до 17 июня на берегах Балтики проходят крупнейшие за несколько десятилетий маневры НАТО с численностью участников до 4 тысяч человек. Свои контингенты для участия в учениях направили также Стокгольм и Хельсинки.
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