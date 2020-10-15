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Германия не готова к новому локдауну

Экономика Германии не выдержит нового локдауна. Об этом заявила Канцлер Германии. Ангела Меркель подчеркнула, что страна находится "в критической стадии" борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. По словам политика, страна не может позволить себе вводить те же меры, что и весной, во время предыдущего роста числа заболевших.

В то же время канцлер озвучила ряд ограничений, которые коснутся так называемых зон риска заражения коронавирусной инфекцией. В ряде населенных пунктов будет запрещена работа клубов, баров и ресторанов начиная с 23:00. Это коснется городов и регионов, в которых в течение семи дней фиксируется 50 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей.

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