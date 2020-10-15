Германия не готова к новому локдауну

Экономика Германии не выдержит нового локдауна. Об этом заявила Канцлер Германии. Ангела Меркель подчеркнула, что страна находится "в критической стадии" борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. По словам политика, страна не может позволить себе вводить те же меры, что и весной, во время предыдущего роста числа заболевших.