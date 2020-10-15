3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Германия не готова к новому локдауну
Экономика Германии не выдержит нового локдауна. Об этом заявила Канцлер Германии. Ангела Меркель подчеркнула, что страна находится "в критической стадии" борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. По словам политика, страна не может позволить себе вводить те же меры, что и весной, во время предыдущего роста числа заболевших.
В то же время канцлер озвучила ряд ограничений, которые коснутся так называемых зон риска заражения коронавирусной инфекцией. В ряде населенных пунктов будет запрещена работа клубов, баров и ресторанов начиная с 23:00. Это коснется городов и регионов, в которых в течение семи дней фиксируется 50 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП