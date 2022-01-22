Германия не намерена предоставлять Украине оружие

Я не верю в возможность вторжения России в Украину. Убежден, что нам не нужно нагнетать напряжение в этом регионе. И я очень надеюсь, что деэскалация и диалог позволят найти приемлемое решение, избегая такой конфронтации, которая неизбежно имела бы ужасные последствия.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН