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Германия не намерена предоставлять Украине оружие

В Сети появилась информация, что Германия также готовит план по эвакуации сотрудников своего посольства. Но в парадигме западной истерии сохраняет остатки логики Германия.Берлин запретил Таллинну передавать Украине свое вооружение. Вместо этого ФРГ решило передать мобильный госпиталь, так как посчитало, что оружие будет способствовать лишь эскалации конфликта. В Сети появилась информация, что Германия также готовит план по эвакуации сотрудников своего посольства.

А в Киеве обиделись. Глава МИД Украины считает, что последние заявления немецкой стороны "не соответствуют уровню отношений и текущей ситуации безопасности". Для разбирательств во внешнеполитическое ведомство был вызван посол ФРГ. Зато у международного сообщества мнение другое. О необходимости деэскалации и диалога в связи с ситуацией вокруг Украины говорил и глава ООН Антониу Гутерриш в интервью агентству Associated Press.



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Я не верю в возможность вторжения России в Украину. Убежден, что нам не нужно нагнетать напряжение в этом регионе. И я очень надеюсь, что деэскалация и диалог позволят найти приемлемое решение, избегая такой конфронтации, которая неизбежно имела бы ужасные последствия.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН


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