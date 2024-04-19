Германия обещает передать Украине 6 систем ПВО Patriot

Союзники Киева в складчину обеспечат передачу Украине 6 систем ПВО Patriot. В частности, комплекс обещает передать Германия. Сроки не называются, и количество ракет тоже. Меж тем один такой комплекс стоит более 1 млрд долларов, один залп - около 5 млн.

Западные политики ведут активную кампанию по передаче Киеву новых партий оружия, к этому призывает глава европейской дипломатии Боррель, а спикер Палаты представителей Джонсон и вовсе сообщил, лучше отправлять в Украину патроны, чем солдат.