Германия официально подтвердила планы отправить Киеву 30 зенитных установок Gepard

Активная фаза милитаризации: в Украину продолжают стягивать вооружение со всех сторон. Официально подтвердила планы отправить Киеву 30 зенитных установок Gepard, системы ПВО IRIS-T и 3 комплекса РСЗО Mars Германия. К слову, в рейтинге стран по накачке оружием Украины она занимает четвертое место: Берлин опережают Польша, Британия и США.