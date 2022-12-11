Германия отправила Украине более 36 тысяч шерстяных одеял, а Совет ЕС согласовал кредит на €18 млрд

Германия отправляет Украине более 36 тысяч шерстяных одеял. Ранее Берлин заявлял о планах передать Киеву 100 тысяч теплых курток, сотню обогреваемых палаток, мобильных электрогенераторов, а также пайки с продуктами. Более 22 тысяч одеял Украина уже получила от Вашингтона. Еще один пакет помощи направила Норвегия. Кроме того, накануне Совет ЕС согласовал кредит Украине на 18 млрд евро.