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Германия отправила Украине более 36 тысяч шерстяных одеял, а Совет ЕС согласовал кредит на €18 млрд
Германия отправляет Украине более 36 тысяч шерстяных одеял. Ранее Берлин заявлял о планах передать Киеву 100 тысяч теплых курток, сотню обогреваемых палаток, мобильных электрогенераторов, а также пайки с продуктами. Более 22 тысяч одеял Украина уже получила от Вашингтона. Еще один пакет помощи направила Норвегия. Кроме того, накануне Совет ЕС согласовал кредит Украине на 18 млрд евро.
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