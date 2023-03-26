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Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Беларуси

Германия отреагировала на решение о ядерном оружии в Беларуси

МИД Германии назвал решение о ядерном оружии в Беларуси попыткой запугивания,сообщаетТАСС. МИДГерманииосуждает решениеРоссиио размещении ядерного оружия вБеларуси. О такой реакции властей пишет газетаWelt. В ведомстве также назвали действияМосквыдальнейшей попыткой ядерного запугивания.

"Сравнение, проведенное президентом [России Владимиром]Путинымс совместным использованием ядерного оружияНАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - говорится в тексте.

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