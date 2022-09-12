В Германии не менее 800 хлебопеков работают в полной темноте - бизнес экономит на мелочах

А власти регионов предупреждают о возможных отключениях электричества, в этой связи немцам рекомендуют иметь дома двухнедельный запас еды и питья. В случае продолжительного энергетического коллапса в стране возможна гуманитарная катастрофа. С ней уже столкнулись пекари. Сообщается, что не менее 800 хлебопеков делают свою работу в полной темноте - производственный процесс слишком энергоемок, бизнес пытается экономить даже на мелочах. Хлебопеки готовятся к общенациональной забастовке.