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В Германии не менее 800 хлебопеков работают в полной темноте - бизнес экономит на мелочах

Энергокризис в Европе дает о себе знать все больше.

Президент Германии заявил - будущей зимой в стране резко вырастет число бездомных из-за превращения тепла и света в предмет престижного потребления. Штайнмайер требует немедленно принять меры для смягчения ценового шока.

А власти регионов предупреждают о возможных отключениях электричества, в этой связи немцам рекомендуют иметь дома двухнедельный запас еды и питья. В случае продолжительного энергетического коллапса в стране возможна гуманитарная катастрофа. С ней уже столкнулись пекари. Сообщается, что не менее 800 хлебопеков делают свою работу в полной темноте - производственный процесс слишком энергоемок, бизнес пытается экономить даже на мелочах. Хлебопеки готовятся к общенациональной забастовке.


Фото: pixabay.com

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