3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Германия планирует передать Киеву еще 45 ЗСУ Gepard
Германия до конца года планирует передать Киеву еще 45 зенитных самоходных установок Gepard. Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ отметил: "Уже поставлено 34 установки, в ближайшие недели к ним добавится еще 15. Кроме того, ближе к концу года в кооперации с США отправим еще 30". И напомнил, что Украина уже получила 2 системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей