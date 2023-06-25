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Германия планирует передать Киеву еще 45 ЗСУ Gepard

Германия до конца года планирует передать Киеву еще 45 зенитных самоходных установок Gepard. Глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ отметил: "Уже поставлено 34 установки, в ближайшие недели к ним добавится еще 15. Кроме того, ближе к концу года в кооперации с США отправим еще 30". И напомнил, что Украина уже получила 2 системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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