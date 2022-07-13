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Германия полностью откажется от покупки российского угля с 1 августа и нефти - с 31 декабря
Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы Минфина ФРГ. Нехватку энергоресурсов собираются восполнять в том числе за счет работы угольных станций, которые ранее планировали отключить в рамках "зеленого курса" энергетики. Проблемы экологии отошли на второй план, на первом - экономия энергии. Правительство выпускает плакаты с рекомендацией мыть только определенные части тела вместо полноценного душа. Власти на местах ограничивают уличное освещение, а в Берлине принято решение отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии.
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