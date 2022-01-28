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Германия поможет Украине восстановить бункер под Одессой

Не ограничится касками: Германия обещает помочь Украине восстановить защитный бункер под Одессой, сообщила глава немецкого МИД. Она отметила, что правительство продолжит поддерживать Киев в военной сфере, но ФРГ не будет поставлять украинской армии оружие. Взамен боевых кораблей и систем ПВО Берлин обещает отправить Украине 5 тысяч военных защитных касок.

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