Германия поможет Украине восстановить бункер под Одессой

Не ограничится касками: Германия обещает помочь Украине восстановить защитный бункер под Одессой, сообщила глава немецкого МИД. Она отметила, что правительство продолжит поддерживать Киев в военной сфере, но ФРГ не будет поставлять украинской армии оружие. Взамен боевых кораблей и систем ПВО Берлин обещает отправить Украине 5 тысяч военных защитных касок.