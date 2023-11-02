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Германия поставила Киеву 25 танков Leopard
Спонсировать киевский режим продолжает Германия. Согласно данным сайта немецкого кабмина, страна поставила Украине еще 25 танков Leopard. Всего же Берлин передал Киеву 115 таких машин.
Но конфликт в "незалежнай" зашел в тупик. "Украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте", - это в интервью признал сам главнокомандующий ВСУ Залужный. А ведущая Fox News заявила, что попытки команды Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе являются "циничной политической уловкой", призванной лишь отсрочить поражение Киева.
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