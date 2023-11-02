Но конфликт в "незалежнай" зашел в тупик. "Украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте", - это в интервью признал сам главнокомандующий ВСУ Залужный. А ведущая Fox News заявила, что попытки команды Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе являются "циничной политической уловкой", призванной лишь отсрочить поражение Киева.