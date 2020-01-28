Германия постепенно снижает темпы военного сотрудничества с США

Берлин отказался от закупки новых американских беспилотников стоимостью в два с половиной миллиарда долларов. В правительстве ФРГ объяснили: дроны не будут к 2025 году соответствовать нормам безопасности, принятым в европейском воздушном пространстве. Кроме того, аппараты существенно подорожали. Вместо них решено закупить самолеты радиоэлектронной разведки на базе канадских авиалайнеров Bombardier Global 6000.