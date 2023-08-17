Германия потеряла уже 18 млрд евро из-за ограничений цен на энергоресурсы - газ, электроэнергию и отопление. Без российского топлива ФРГ стала импортером дорогой энергии с чужих атомных станций. По данным Bild, электроэнергия из-за границы обходится немцам гораздо дороже собственной. После начала спецоперации в Украине Берлин решил прекратить импорт российских энергоресурсов: не получает нефть через трубопровод "Дружба", а после диверсий на "Северных потоках" лишился поставок российского газа. Согласно последнему исследованию швейцарской консалтинговой компании, если энергопоставки из России в Германию не возобновятся, Берлин продолжит испытывать энергетический голод.

