Германия предоставит Украине 64 управляемые ракеты для Patriot. Об этом заявил министр обороны страны на встрече глав ведомств НАТО в Брюсселе. До этого стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall рассчитывает заключить с властями Германии контракт на поставку боеприпасов на миллиарды евро. А в июле концерн намерен передать ВСУ первые снаряды калибра 35 миллиметров для зенитных орудий Gepard. Немецкое правительство заказало у производителя 300 тыс. патронов, из которых в этом году в Украину будет поставлено до 60 тыс. По словам главы концерна, 2023-й год станет лучшим годом для предприятия по приему заказов.