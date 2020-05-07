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Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина

Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина

Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина.Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

На совещании в формате телефонной конференции 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов.

36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, прерванное в марте. Конкретная дата пока не определена, игры будут проходить без зрителей.

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Но уже в ближайшее время разрешат встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. По всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых.

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