В ЕС пытаются защититься от нашествия мигрантов. Германия продлевает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до 15 декабря.

В МВД страны отметили, что только с 16 октября на границе с Польшей было зафиксировано около 3 300 незаконных въездов. Не исключено, что Германии придется продолжать проверки и после установленной даты.