ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Германия продолжает активно покупать российскую нефть

Санкции не помеха. Германия по-прежнему импортирует через Индию значительные объемы российской нефти, которая перерабатывается, например, в дизельное топливо.

Как сообщает Bild, за январь-июль этого года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ежемесячные доходы России от продажи нефти и газа с февраля по август увеличились с 12 до 15 миллиардов долларов. Прирастает спрос на топливо со стороны Китая и Индии, продолжается переориентация сбыта российского сырья в Азию вместо Европы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все