Германия продолжает активно покупать российскую нефть

Как сообщает Bild, за январь-июль этого года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ежемесячные доходы России от продажи нефти и газа с февраля по август увеличились с 12 до 15 миллиардов долларов. Прирастает спрос на топливо со стороны Китая и Индии, продолжается переориентация сбыта российского сырья в Азию вместо Европы.