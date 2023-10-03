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Германия продолжает активно покупать российскую нефть
Санкции не помеха. Германия по-прежнему импортирует через Индию значительные объемы российской нефти, которая перерабатывается, например, в дизельное топливо.
Как сообщает Bild, за январь-июль этого года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А ежемесячные доходы России от продажи нефти и газа с февраля по август увеличились с 12 до 15 миллиардов долларов. Прирастает спрос на топливо со стороны Китая и Индии, продолжается переориентация сбыта российского сырья в Азию вместо Европы.
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