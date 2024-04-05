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Германия проведет радикальные военные реформы
Германия в рамках усилий по улучшению возможностей бундесвера представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Реорганизация ожидается "сверху донизу", заявил глава Минобороны Писториус, уточняя, что ее главная цель - обеспечить готовность Вооруженных сил страны к чрезвычайным ситуациям, включая войну.
Анонсировано также появление кибервойск, в задачи которых будут входить радиоэлектронная борьба, разведка и защита электронной инфраструктуры. На все про все в следующем году потребуется дополнительно 6,5 млрд евро, но получит ли эти средства бундесвер - пока непонятно. У немецкого правительства едва находятся деньги на Украину, куда уж до собственной армии.
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