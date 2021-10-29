Германия пытается не допустить конфликтов на границе с Польшей

Правительство Германии выступило с предупреждением к ультраправым группировкам о незаконности самоуправства на границе с Польшей. В последние дни в Бранденбург прибывает все больше представителей целого ряда экстремистских движений. Они пытаются не допустить въезд в страну нелегальных мигрантов. В полиции заявляют, что действия ультраправых мешают стражам правопорядка.



Недавно на границе с Польшей была обнаружена группа неонацистов. Во время досмотра у неонацистов были обнаружены баллончики с перцовым газом, мачете, дубинки и даже штык.

С начала года в Германии зафиксировано свыше 6 тысяч фактов неразрешенного въезда мигрантов через территорию Польши. А в октябре число остановленных нелегалов достигало нескольких сотен в день.