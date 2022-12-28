Более 11 тысяч военных будут приведены в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней, говорится в сообщении пресс-службы альянса. Помимо ФРГ своих военных в состав этой группировки выделяют 8 государств: Бельгия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения и Чехия. Напомним, в феврале НАТО развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии. Формулировка задачи: "защищать каждый дюйм своей территории". Похоже, украинские Запад давно приписал себе в качестве испытательного военного полигона.