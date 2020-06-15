3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Германия сегодня снимает введенный из-за пандемии погранконтроль
Теперь граждане могут выезжать в соседние страны и въезжать обратно беспрепятственно - так, как это было раньше. ФРГ ввела ограничения на необязательные поездки за рубеж еще в марте. С тех пор в Германию не пустили почти 200 тысяч человек. Также отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы. К слову, границы со странами Шенгена сегодня полностью открыла Швейцария. Ограничения на границе для граждан ЕС снимает и Чехия
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов