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Германия сегодня снимает введенный из-за пандемии погранконтроль

Теперь граждане могут выезжать в соседние страны и въезжать обратно беспрепятственно - так, как это было раньше. ФРГ ввела ограничения на необязательные поездки за рубеж еще в марте. С тех пор в Германию не пустили почти 200 тысяч человек. Также отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы. К слову, границы со странами Шенгена сегодня полностью открыла Швейцария. Ограничения на границе для граждан ЕС снимает и Чехия

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