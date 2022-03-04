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Германия собирается отправить в Украину оружие

Канцлер Германии Шольц, посмеявшись над геноцидом в Донбассе, отдал приказ о поставке оружия киевскому режиму. Немецкое издание "Бильд" заявило, что это позор для федерального правительства. Тут эксперты вскрыли еще одно интересное обстоятельство - вооруженные силы Германии покрылись плесенью. 700 ракет, готовящихся к отправке, не могут быть использованы. Как выяснилось, им не менее 35 лет, они были сняты с использования еще в 2012 году из-за коррозии.

Журналисты подчеркнули, что деревянные ящики, в которых хранятся ракеты, были настолько заплесневелыми, что солдатам бундесвера разрешалось входить на склады только в специальном защитном снаряжении. Сейчас эти снаряды должны быть направлены в зону боевых действий. Вся надежда на то, что их забракуют во время обязательной проверки перед отправкой. Напомним, Берлин принял решение поставить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 "Стингеров".

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